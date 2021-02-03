На Сумщине пограничники задержали двух нарушителей пограничного режима 11 февраля в Краснопольском районе пограничники Сумского отряда задержали двух нарушителей пограничного режима.

Пограничный наряд, который нес службу на перекрестке дорог сообщением населенных пунктов Краснополье - Грабовское - Рясное остановил автомобиль марки «УАЗ» украинской регистрации, который двигался в направлении н.п. Краснополье. В транспортном средстве, которое было без груза, находилось двое граждан Украины. 26 и 21-летний мужчины, оба местные жители одного из населенных пунктов пограничья, не имели при себе никаких документов, удостоверяющих личность.

В ходе осмотра транспортного средства пограничники обнаружили полное несоответствие номера кузова автомобиля с номером, который указан в регистрационном документе. Кроме этого выявлены признаки возможной замены идентификационного номера данного транспортного средства. В Национальную полицию пограничники направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 290 «Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства» УК Украины.

Сейчас обоих мужчин доставили в пограничное подразделение для установления личности. За въезд и пребывание в контролируемом пограничном районе без документов, удостоверяющих личность, обоим правонарушителям грозит административная ответственность по ст. 202 КУоАП.

Транспортное средство изъято работниками Национальной полиции для проведения дальнейших мероприятий.