В Сумах из-за непрочищенных ливневок на мосту образовалось «море» Перепады температуры, а также снег, не убранный с обочин, приводят иногда к казусам.

На Прокофьевском мосту образовалась огромная лужа, так как стекать талой воде не куда, - ливневки спрятаны под сугробами снега.

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Роман Гученко.

«м. СУМИ, як в анекдоті "Папа, а де море"», - написал он.