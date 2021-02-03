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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:22344

У сумському театрі ще одна прем’єра

25 та 27 лютого у театрі ім. Щепкіна відбудуться прем’єрні покази вистави «Боїнг-Боїнг»

Комедія «Боїнг-Боїнг» - легендарний твір видатного французького драматурга і театрального режисера Марка Камолетті. За кількістю постановок п’єса увійшла до Книги рекордів Гіннесса.  

Перший показ вистави відбувся у 1960 році  на сцені одного з найбільших паризьких театрів «Comedie Caumartin» і викликав шалену позитивну реакцію  численної французької публіки.

Успіх «Боїнга» виявився настільки грандіозним, що вже через два роки після дебютного показу спектакль особисто відвідала тодішня королева Англії Єлизавета II. З того часу вистава підкорила понад 60 країн світу і досі продовжує свою тріумфальну ходу.  

Сюжет будується довкола романтичних пригод молодого парижанина на ім’я Бернар. Спритний ловелас крутить романи одразу з трьома стюардесами з різних міжнародних авіарейсів. Жінки не мають жодного уявлення про ту роль, яку відвів кожній з них легковажний паризький коханець.

Тривалий час все котиться як по маслу. Втім, одного разу картковий будинок легких стосунків починає розсипатись буквально на очах…

Режисер-постановник  - Владислав Калініченко

Художник-постановник – Лариса Аполлонова

Художник з костюмів – Любов Медвідь

Музичне оформлення – Владислав Калініченко

Дійові особи:

Бернар –  Владислав Писарев;

Берта –     Дар’я Маригіна, Вікторія Рашевська-Горбань;

Робер –    Юрій Оноприйко;

Мішель – Олена Оноприйко;

Марта –   Анастасія Леміш, Катерина Саченко;

Мері –      Крістіна Зограбян, Юлія Ковтун.

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