У сумському театрі ще одна прем’єра

Комедія «Боїнг-Боїнг» - легендарний твір видатного французького драматурга і театрального режисера Марка Камолетті. За кількістю постановок п’єса увійшла до Книги рекордів Гіннесса.
Перший показ вистави відбувся у 1960 році на сцені одного з найбільших паризьких театрів «Comedie Caumartin» і викликав шалену позитивну реакцію численної французької публіки.
Успіх «Боїнга» виявився настільки грандіозним, що вже через два роки після дебютного показу спектакль особисто відвідала тодішня королева Англії Єлизавета II. З того часу вистава підкорила понад 60 країн світу і досі продовжує свою тріумфальну ходу.
Сюжет будується довкола романтичних пригод молодого парижанина на ім’я Бернар. Спритний ловелас крутить романи одразу з трьома стюардесами з різних міжнародних авіарейсів. Жінки не мають жодного уявлення про ту роль, яку відвів кожній з них легковажний паризький коханець.
Тривалий час все котиться як по маслу. Втім, одного разу картковий будинок легких стосунків починає розсипатись буквально на очах…
Режисер-постановник - Владислав Калініченко
Художник-постановник – Лариса Аполлонова
Художник з костюмів – Любов Медвідь
Музичне оформлення – Владислав Калініченко
Дійові особи:
Бернар – Владислав Писарев;
Берта – Дар’я Маригіна, Вікторія Рашевська-Горбань;
Робер – Юрій Оноприйко;
Мішель – Олена Оноприйко;
Марта – Анастасія Леміш, Катерина Саченко;
Мері – Крістіна Зограбян, Юлія Ковтун.