У сумському театрі ще одна прем’єра 25 та 27 лютого у театрі ім. Щепкіна відбудуться прем’єрні покази вистави «Боїнг-Боїнг»

Комедія «Боїнг-Боїнг» - легендарний твір видатного французького драматурга і театрального режисера Марка Камолетті. За кількістю постановок п’єса увійшла до Книги рекордів Гіннесса.

Перший показ вистави відбувся у 1960 році на сцені одного з найбільших паризьких театрів «Comedie Caumartin» і викликав шалену позитивну реакцію численної французької публіки.

Успіх «Боїнга» виявився настільки грандіозним, що вже через два роки після дебютного показу спектакль особисто відвідала тодішня королева Англії Єлизавета II. З того часу вистава підкорила понад 60 країн світу і досі продовжує свою тріумфальну ходу.

Сюжет будується довкола романтичних пригод молодого парижанина на ім’я Бернар. Спритний ловелас крутить романи одразу з трьома стюардесами з різних міжнародних авіарейсів. Жінки не мають жодного уявлення про ту роль, яку відвів кожній з них легковажний паризький коханець.

Тривалий час все котиться як по маслу. Втім, одного разу картковий будинок легких стосунків починає розсипатись буквально на очах…

Режисер-постановник - Владислав Калініченко

Художник-постановник – Лариса Аполлонова

Художник з костюмів – Любов Медвідь

Музичне оформлення – Владислав Калініченко

Дійові особи:

Бернар – Владислав Писарев;

Берта – Дар’я Маригіна, Вікторія Рашевська-Горбань;

Робер – Юрій Оноприйко;

Мішель – Олена Оноприйко;

Марта – Анастасія Леміш, Катерина Саченко;

Мері – Крістіна Зограбян, Юлія Ковтун.