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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

11 февраля в 7:35 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Горького в пос. Воронеж Шосткинского района.

Пожар обнаружили соседи, которые увидели пламя из-под кровли дома. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 4-й государственной пожарно-спасательной части и 30-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю по всей площади, перекрытие на площади до 30 кв. м, стены на площади до 34 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны дозаправляли от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии до 2-х км от очага горения

В 9:00 возгорание локализовали, а в 9:23 - ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество
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