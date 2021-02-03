Полицейские Сумщины помогают гражданам во время зимней непогоды В течение нескольких дней наблюдалось значительное ухудшение погодных условий.

Из-за снегопада и гололеда на дорогах области случались аварии, было ограничено дорожное движение, а в некоторых местах оно вообще блокировалось. В период осложнения погодных условий личный состав полиции области работает на предупреждение возможных последствий непогоды.

В Шостке работники групп реагирования патрульной полиции совместно с дорожными службами, а иногда и самостоятельно, постоянно оказывали помощь участникам дорожного движения помогали водителям, которые застряли на дороге, съезжали в сугробы или кювет, оказывали другую помощь. Работа в этом направлении сотрудников полиции была должным образом оценена гражданами.

Уважаемые граждане, в случае возникновения нетипичных ситуаций на автодорогах области, связанных с погодными условиями - обращайтесь за помощью в полицию, или к спасателям по телефону «102» или «101».

Если у вас есть возможность, воздержитесь от поездок на автотранспорте в непогоду, даже на небольшие расстояния за пределы населенных пунктов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.