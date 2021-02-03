На Сумщине отремонтируют 5 км дороги за 200 млн грн Служба автомобильных дорог в Сумской области объявила о закупке по ремонту автодороги Сумы – Полтава на участке от Боромли до Тростянца.

Ожидаемая стоимость ремонта составляет более 200 млн гривен. Ремонт планируют сделать на двух участках: км 60 + 620 - км 62 + 900 км 67 + 800 - км 70 + 575 Завершить ремонтные работы планируют до конца 2022 года.