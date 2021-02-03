Ахтырка и Кириковка будут сотрудничать Сегодня, 12 февраля, мэр Ахтырки и поселковый голова Кириковки подписали меморандум.

С целью налаживания эффективного сотрудничества между обеими сторонами для социально-экономического, культурного, устойчивого развития, обеспечения комфортного и безопасного среды для жизни и развития жителей обоих территориальных общин, мэр Ахтырки Павел Кузьменко и глава Кириковского поселкового совета Павел Гученко подписали Меморандум о партнерстве.

Документ предусматривает объединение усилий громад по вопросам социально-экономического развития, сотрудничества и партнерствf в медицинской и образовательных отраслях, транспортном сообщении.

«Мы, главы территориальных громад, подписавших этот Меморандум, понимаем, что главной задачей органов местного самоуправления является создание комфортной и безопасной среды для жизни наших граждан, что может быть обеспечено исключительно на основе разумного роста в пределах наших громад и взаимовыгодного сотрудничества», - говорится в документе.