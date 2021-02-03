Определились участники плей-офф чемпионата Сумщины по хоккею

Группа «А»
ХК «Сумские Бобры» 1:8 ХК «Лидер» Белополье
Группа «В»
ХК «Коровинцы» 6:7 ХК «Сумы-04»
ХК «Ромны» -:- ХК «Коровинцы»
ХК «Коровинцы» -:- ХК «Ахтырка-Нефтегаз»
Группа «C»
ХК «Кролевец» 0:7 ХК «Дружба»
ХК «Шостка» 5:0 ХК «Дружба»
ХК «Кролевец» -:- ХК «Конотоп»
Матчи 1/4-й финала состоятся в субботу и воскресенье. Участник полуфиналов определятся в двух матчах.
1/4-финала
ХК «Шостка» - ХК «Сумы-04»
ХК «Сумы» - ХК «Ромны»
ХК «Лидер» - ХК «Дружба»
ХК «Конотоп» - БХК «Вороны»
Кроме того, определились полуфиналисты «Кубка чайников»:
ХК «Коровинцы» - «Ахтырка-Нефтегаз»
ХК «Кролевец» - «Сумские Бобры»