На Сумщине предприятие заплатит штраф почти 350 тыс. грн за выбросы По иску Сумской областной прокуратуры Хозяйственный суд Сумской области 10 февраля принял решение о взыскании с местного общества с ограниченной ответственностью почти 343 тыс. грн убытков, причиненных окружающей среде в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ.

При реализации представительских полномочий прокуратурой установлено, что указанное общество в течение 2016-2017 годов осуществляло выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без соответствующего разрешения, чем вызвало вред окружающей среде. Поскольку уполномоченный субъект властных полномочий для защиты интересов государства в суд не обратился, прокуратура заявила соответствующий иск, который в настоящее время удовлетворен в полном объеме.

Средства специальных фондов государственного и местных бюджетов будут направлены на финансирование программ и мероприятий в сфере охраны окружающей природной среды, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.