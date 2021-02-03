На Сумщине произошло смертельное ДТП Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором один человек погиб и еще трое – травмировались.

Сегодня, 12 февраля, около 7.20, на автодороге «Сумы-Полтава» между селами Гребениковка и Боромля Ахтырского района столкнулись автомобили ВАЗ 2104 и «Шкода».

В результате столкновения пассажирка автомобиля ВАЗ 2104 от полученных травм погибла на месте происшествия. Водителей обоих транспортных средств и пассажирку «Шкоды» госпитализировали в больницы.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.