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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:39255

На Сумщине ожидается резкое похолодание

По прогнозу областного Гидрометцентра, в связи с вторжением холодного арктического воздуха днем 12 февраля на Сумщине ожидается резкое понижение температуры воздуха до 4-9 мороза.

В период с 13 по 16 февраля сохранится холодная погода. 13 февраля: ночью 12-17 °С мороза, днем 10-15 °С мороза. 14 февраля: ночью 15-20 °С мороза, днем 10-15 °С мороза. 15 февраля: ночью 17-22 °С мороза, местами до 27 °С мороза, днем 14-19 °С мороза. 16 февраля: ночью 23-28 °С мороза, днем 14-19 °С мороза.

В связи с этим спасатели призывают граждан для предотвращения случаев обморожения и переохлаждения ограничить пребывание на улице, а в период самых сильных морозов, по возможности, остаться дома. Перед выходом на улицу нужно тщательно подбирать одежду - не надевать тесную одежду и обувь, потому что это способствует уменьшению кровообращения. Одевайтесь так, чтобы между слоями одежды оставался слой воздуха, который удерживает тепло. Не выходите на мороз без шапки, перчаток и шарфа. Ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, чтобы согреться, наоборот это только приведет к быстрому замерзанию, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество
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