Новоприбулі прикордонники Сумського загону склали Військову присягу Учора в Сумському прикордонному загоні відбулися заходи зі складання Військової присяги новоприбулими військовослужбовцями, призваними на військову службу за контрактом до лав Державної прикордонної служби України.

Клятву на вірність і відданість народу України склали 17 прикордонників, серед яких – 5 жінок.

Військова присяга – документ юридичної сили, що має велике значення. У ній сформульовано найважливіші вимоги, які ставляться до воїна і які він має неухильно виконувати в інтересах національної безпеки України.

Нині професія прикордонника є престижною і перспективною, адже на охоронців кордону покладаються завдання із забезпечення надійної охорони та оборони державного кордону України, протидії організованій злочинності, контрабанді, нелегальній міграції.

Колектив Сумського прикордонного загону вітає військовослужбовців зі складанням Військової присяги та бажає усім міцного здоров’я, сили духу, витримки та успіхів у виконанні важливих завдань з охорони державного кордону України.