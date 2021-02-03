Директор предприятия на Сумщине, который вовремя не выплатил работникам зарплату, попал под уголовку Краснопольская отделом Ахтырской местной прокуратуры сообщено о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью по факту безосновательной невыплаты заработной платы гражданам более чем за один месяц.

Установлено, что директор общества, зная, что оплата труда работников осуществляется в первоочередном порядке, имея денежные средства на счетах, не выплатил 15 сезонным работникам заработную плату за 3 месяца 2020 года. Более того, средства в полном объеме они не получили и при увольнении. В то время директор задолжал работникам 220 тыс. грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 175 УК Украины. За содеянное предусмотрен штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.