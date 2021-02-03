В Конотопе грабитель отобрал деньги у подростка Полиция Конотопщини оперативно разыскала мужчину, который совершил грабеж.

8 февраля в одном из частных домов города Конотоп злоумышленник напал на 15-летнего местного жителя и силой отобрал у него 400 гривен. О преступлении в полицию сообщил сам пострадавший. Прибыв на вызов, полицейские осмотрели место происшествия и начали поиски злоумышленника.

Как выяснили правоохранители, 15-летний юноша стал дома, когда в окно дома постучали. Открыв дверь, он увидел на пороге неизвестного мужчину, который не представившись, начал расспрашивать, есть ли кто дома.

Парню вместе с соседом удалось выдворить незваного гостя со двора. Но через некоторое время тот снова вернулся, перелез через забор, зашел в чужой дом и потребовал у паренька деньги. Взяв желаемое, мужчина выбежал из дома, прихватив с собой кошелек и коробку из-под мобильного телефона.

«В ходе розыска злоумышленника, оперативники полиции установили и разыскали злоумышленника, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Конотопского районного отдела полиции. - Им оказался 39-летний житель города Конотоп».

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.