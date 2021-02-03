Руководить сумской «Барсой» хотят назначить кума первого замглавы облсовета без опыта педработы Об этом на своей странице в Фейсбуке написал начальник управления имуществом облсовета Дмитрий Нагорный.

«Управление имуществом Сумского областного совета, которое действует исключительно в рамках действующего законодательства, не согласовало назначение лица, которое не соответствует квалификационным требованиям, исполняющим обязанности «Областного лицея-интерната спортивного профиля «Барса», даже если это кум первого заместителя главы областного совета и даже есть требование главы областного совета подготовить распоряжение!

Кстати у Федорченко была еще одна кандидатура, которую поддержала Федерация футбола Сумщины и полностью соответствует квалифтребованиям!

PS. У меня вопрос к президенту В.А.Зеленскому в свете последних событий - как вы относитесь к таким действиям Вашего ставленника на Сумщине, главы Сумского областного совета Федорченка В.Н., который обслуживает интересы открыто пророссийских сил!», - написал он.

Напомним: до того, как стать замглавы облсовета Александр Стрельченко сам возглавлял ОЛИСП «Барса» с лета 2020 года.