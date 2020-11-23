«Трудно затянуть пассажирских перевозчиков» - глава облгосадминистрации об аэропорте в Сумах

По его мнению, налаживание работы аэропорта может занять не менее трех лет, пишет Суспільне.
«Есть у нашей команды несколько креативных идей по cумскому аэропорту. Скажу так, что не нужно стартовать с пассажирского аэропорта, потому что сюда очень трудно затянуть пассажирских перевозчиков. Возможно, разве что, на каких-то личных контактах. Но этого не нужно делать, потому что не будет мощной экономики для этих перевозчиков, чтобы загрузить их потребности», - сказал г-н Хома.
Он также рассказал, что ведет переговоры с компанией, которая «даст понимание, в каком направлении двигаться». По его словам, эта компания должна проанализировать возможность возрождения аэропорта. После этого можно будет искать инвестора, который бы вложил средства в развитие аэропорта.
«Нам бы хотелось, чтобы это было на протяжении этого года, но я скажу, что этого не будет. Я думаю, реально в течение трех лет это сделать. Если мощно в течение трех лет поработать, то можно получить качественный аэропорт с качественной инфраструктурой и большими перспективами», - сказал чиновник.
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