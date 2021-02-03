В Сумах остановки будет чистить КП «Дорремстрой» КП «Дорремстрой» выиграло тендер на содержание остановок общественного транспорта в Сумах.

Департамент инфраструктуры города объявлял тендер на ожидаемую стоимость 3,6 млн грн. В аукционе, который состоялся 8 февраля, приняли участие четыре предприятия: ООО «Компания Барлинтон Интерпрайзес Лимитед», КП «Дорремстрой», КП «Паркинг» и ООО «Управляющая компания «Домком Сумы», пишет сайт КП.

В ходе аукциона самую низкое предложение подало ООО «Компания Барлинтон Интерпрайзес Лимитед». Но она была отклонена из-за аномально низкой цены – 1 299 087,38 грн. (То есть почти в три раза меньше объявленной заказчиком ожидаемую стоимость услуг).

Следующим предложением было КП «Дорремстрой» - 2 699 994 грн. Поэтому по результатам рассмотрения и оценки тендерного предложения КП «Дорремстрой» было объявлен победителем.

По заказу департамента инфраструктуры города, в 2021 году содержанию подлежат 307 остановок на территории Сум и сел Нижнее и Верхнее Песчаное. Общая площадь посадочных площадок на этих остановках составляет 15222 кв. м.

Содержание состоит в систематическом очистке посадочных площадок на остановках от пыли, случайного мусора и опавших листьев, грунтовых и других наносов путем их подметания; очистке от объявлений и рекламных брошюр; очистке урн и вывоз мусора.

Также должна проводиться очистка остановок от снега и обработка покрытия остановок фрикционными и другими противогололедными материалами.

Отметим, что убирать остановки КП «Дорремстрой» начнет после подписания соответствующего договора с департаментом инфраструктуры по результатам проведенного тендера. О дате подписания договора будет сообщено дополнительно.

А пока содержать остановки (если это так можно назвать – Ред.) будет продолжать КП «Паркинг», которое выиграло прошлогодний тендер на эти услуги. Департамент инфраструктуры продлил срок действия договора с КП «Паркинг» до 26.02.2021 г. для проведения процедуры закупки в начале 2021 года согласно ч.6 ст. 41 Закона Украины "О публичных закупках".