В Сумах 5-й год продолжается суд по делу ДТП, в котором троллейбус переехал студентку (видео) Остановка была ничейная и завалена снегом - об этом рассказали в суде свидетели по делу гибели 16-летней девушки в 2016 году.

Тогда, 9 февраля, на проспекте Лушпы в Сумах под троллейбус попала студентка. Среди версий случившегося: девушка выпала из салона или поскользнулась на нечищеной дороге.

Сегодня, 11 февраля, в суде, как и на прошлом заседании, тоже слушали свидетелей, о допросе которых ходатайствовал прокурор. Сначала пригласили водителя троллейбуса Ирину Парахненко.

На вопрос прокурора Виталия Шаповала, известно было о появлении остановки возле ТРЦ «Лавина», водитель ответила: «Нас всегда предупреждают. Каждый месяц у нас инструктаж, и нам сообщают об остановках. Вешают объявления, вводящие остановку».

Вторым слушали работника предприятия «Электроавтотранс» Николая Калиниченко. В день гибели девушки мужчина проезжал по проспекту Михаила Лушпы после аварии.

«Знак был, там сугробы были, остановка нечищеная. Как сегодня, - бульдозер почистил по городу, а остановки...» - сказал мужчина.

«Если двери закрылись, и троллейбус начал движение, при большом скоплении людей у дверей, возможно как-то надавить на дверь, чтобы она открылась?» - спросил защитник Виктор Немцев.

«Нет, если двери уже закрылись, и троллейбус начал движение, двери никак не откроются», - ответил Николай Калиниченко.

Последней слушали коллегу обвиняемого водителя - водителя Анну Закорко. Она тоже обслуживала маршрут по проспекту Лушпы.

«Было очень много снега, напластованного на бордюр. Непочищено там было. Сообщаем мы диспетчеру, что нечищеные, тогда нам объяснили, что она была ничейная, никто не обязан был ее чистить», - рассказала женщина.

Следующее судебное заседание назначено на 23 февраля. Тогда планируют слушать других приглашенных свидетелей по делу, говорится в сюжете Суспільного.