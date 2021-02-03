В Сумах около 70 единиц техники будут преодолевать последствия непогоды В Сумах будут работать около 70 единиц техники коммунальных предприятий и обслуживающих организаций, очищать город от снега и преодолевать гололед.

Коммунальщики будут находиться в круглосуточном дежурстве, чтобы оперативно реагировать на изменения погодных условий.

Для преодоления последствий непогоды задействуют в общем количестве 67 единиц техники, из них 52 автомобиля КП «Дорремстрой», остальные 15 - КП «Зелебуд» и КП «Паркинг». Будут выполняться работы по очистке проезжей части, тротуаров и пешеходных дорожек, остановок общественного транспорта, обработке противогололедными смесями.

Чтобы предотвратить образование гололеда, по сообщению департамента инфраструктуры города, техника и работники коммунальных служб будут работать всю ночь.

Напомним: по информации областного гидрометцентра, завтра в Сумах ожидаются сложные погодные условия: наблюдаться осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица.