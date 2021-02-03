Школьники Сум до понедельника будут находиться на дистанционном обучении Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение временно, до понедельника, 15 февраля, перевести школы на дистанционное обучение.

Это решение вызвано существенным ухудшением погодных условий, которое ожидается, и из-за риска травмирования.

Поэтому, школы временно, предварительно до понедельника, 15 февраля, будут осуществлять обучение в дистанционном формате. Вместе с тем учреждения готовы будут принять школьников, которых родители не будут иметь на кого оставить.

Учреждения внешкольного образования также будут работать дистанционно.

Что касается детских садов, то они будут работать, однако родителям советуют по возможности не приводить малышей в учреждения.