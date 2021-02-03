Завтра в Ахтырке школьники будут учиться дистанционно В связи с резким ухудшением погодных условий 12 февраля все общеобразовательные школы Ахтырки переведены на дистанционное обучение.

Детские сады будут работать в обычном режиме.

Сегодня вечером пошел дождь, а 12 февраля ожидаются сложные погодные условия: порывы ветра 15-20 м/с, в стране, кроме юго-востока и востока, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут привести к перебоям энергоснабжения, нарушению движения автотранспорта.

Последние дни техника и коммунальщики работают в усиленном режиме, но непогода не отступает и, к сожалению, прогноз неутешительный.

Во избежание травматизма горожан просят быть осторожными и по возможности остаться дома.

Также призывают не парковать автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы обеспечить беспрепятственное движение спецтехники, сообщает Ахтырский горсовет.