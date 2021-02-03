В Шосткинской РГА тормозят процесс ликвидации районных советов, вошедшие в новый Шосткинский район Сегодня, 11 февраля, состоялось заседание 4-й сессии Шосткинского районного совета.

На нем выяснилось, что ликвидация Ямпольского, Глуховского и Середина-Будского районных советов застряла на этапе выплаты заработных плат и компенсаций уволенным работникам. Некоторые люди уже устроились в другие органы местного самоуправления, но Шосткинский районный совет так и не рассчиталась с ними, пишет Шостка.инфо.

Глава райсовета Виктория Сокол объяснила: все из-за того, что Шосткинская районная государственная администрация до сих пор не предоставила для утверждения районным депутатам изменения в бюджет 2021 года.

«До сегодняшнего дня не были утверждены отчеты по исполнению бюджетов по Ямпильскому, Середина-Будскому, Глуховскому и Шосткинскому районным советам. До этого мы не видели перечисления средств, и мы не видели свободных остатков на счетах всех районных советов. Поэтому мы этот вопрос раньше не поднимали. Но 22 января все отчеты были готовы. Я дважды лично обращалась к и.о. главы Шосткинской РГА Игорю Волынцу, но никаких цифр мы до сих пор не получили. Если мы уволим людей в понедельник, то у нас в бюджете сэкономится 516 тыс. грн», - рассказала Виктория Сокол.

По ее словам, каждый день на содержание присоединенных советов из бюджета Шосткинского района идет 17 тыс. 160 грн. Хотя те по сути уже не функционируют.

В работе сессии сделали 15-минутный перерыв. За это время хотели получить желаемый проект бюджетных изменений от районной администрации. Однако и.о. главы Шосткинской РГА Игоря Волынца на рабочем месте не застали, хотя почти все заседания он присутствовал в зале. По телефону Игорь Волынец сообщил, что «никто из сотрудников Шосткинской РГА без его личных распоряжений не будет подавать никаких отчетов или выступать на сессии».

Поэтому все единогласно решили направить обращение депутатов районного совета к главе Сумской ОГА, Президенту Украины, Кабинету министров о принятии мер к и.о. главы Шосткинской РГА Игорю Волынца с целью обеспечения реформы децентрализации в части ликвидации Глуховского, Середина-Будского и Ямпольского районных советов Шосткинского района. В том числе выполнить перед ним все финансовые обязательства.

Также по предложению Виктора Долиняка приняли решение, что требуют у Шосткинской РГА немедленно предоставить изменения в бюджет Шосткинского района 2021 года, а именно в части финансирования районного совета. Изменения хотят видеть уже завтра, 12 февраля. Их районные депутаты планируют утвердить в ближайшие дни.