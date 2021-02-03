Сумской бегун стал лучшим в Украине В Сумах продолжается чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении.

Во второй день сумчанин Александр Погорилко в беге на 400 м занял второй место, показав результат 47,48 с. Это лучший результат нашего бегуна в карьере, который позволил ему отобраться на чемпионат Европы, который пройдет 5-7 марта в Польше. А чемпионом стал турок Иляс Чанакчи, так что наш земляк по праву считается самым быстрым в Украине на этой дистанции.

Также «серебро» у студентки СумГУ Анастасии Брызгиной, которая на этой же дистанции показала результат 52,87 с, тоже «персонал бест». Она также поедет на чемпионат Европы.