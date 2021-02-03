Травма головы, ожоги глаз: какие последствия драки в Тростянецком горсовете В Тростянецкой горсовете сегодня, 11 февраля, подрались. Устроили драку представители общественного формирования и районного совета. По ее факту полиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство».

Заместитель главы Ахтырской райсовета Валерий Партала хотел попасть в сессионный зал. Его не пускали члены общественного формирования «Січ», которые охраняли помещения. В результате произошла пятиминутная драка с применением слезоточивого газа. Как следствие - у одного человека закрытая черепно-мозговая травма, еще у одного - ожоги глаз.

«В больнице. Ожог глаз, ожог лица - сильный химический состав слезоточивого газа. Я выполнял поручения главы районного совета. В моих должностных обязанностях этот пункт есть: присутствовать на сессиях органов местного самоуправления. Частная охранная фирма или общественное формирование, члены, которой запретили нам войти. И как результат - применили ко мне слезоточивый газ», - говорит Партала.

Не пустили заместителя райсовета из-за карантина, говорит городской голова Юрий Бова.

«Он сегодня пытался ворваться на сессию. Причем сессия у нас проходит в закрытом режиме из-за карантина и провокации, которые были на прошлой сессии, когда его удаляли из сессионного зала за угрозы. Сегодня была в закрытом режиме, и поэтому никого кроме докладчиков из вопросов повестки дня мы на пленарное заседание не приглашали. Никаких запросов относительно желания участвовать в том или ином вопросе. Человек бросался на всех, махал кулаками, бил в лица людей и так далее», - сказал он.

По словам сотрудника отдела коммуникаций Нацполиции Сумщины Владимира Кузьменко, по факту драки открыли уголовное производство - за хулиганство. Выясняют все обстоятельства.

В результате травмировался член общественного формирования «Січ». Командир организации Андрей Самодай сказал, что человек находится в Тростянецкой больнице с закрытой черепно-мозговой травмой. Состояние - средней тяжести, пишет Суспільне.