В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео) 10 февраля в 16:08 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в доме на 2-х хозяев в 5-м пер. Нежинском г. Конотоп.

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел дым и пламя из-под кровли здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 12 кв.м. и перекрытие на площади до 4 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома и рядом расположенные хозяйственную постройку и летнюю кухню.

В 16:40 возгорание локализовали, а в 17:00 - потратив на тушение почти 6 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 12 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.