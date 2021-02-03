На Сумщине будут судить мужчину, который обворовывал квартиры и пытался подкупить полицейского Конотопской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего мужчины, который обворовывал квартиры конотопчан и пытался подкупить полицейского.

По данным следствия, обвиняемый в конце 2020 года в ночное время проникал на территорию частных домовладений, откуда похищал все ценные вещи. Более того, при отсутствии дома хозяев, он разбивал в окне стекло и залезал в дом. Добычей злоумышленника была преимущественно бытовая техника, однако не гнушался он и продуктами питания.

Вместе с тем, когда обвиняемого остановили сотрудники полиции за нарушения правил дорожного движения, он пытался передать полицейскому 1 тыс. грн, чтобы избежать административной ответственности.

Действия обвиняемого квалифицированы по ст. 185 ч. 3 (тайное завладение чужим имуществом, совершенное повторно соединенное с проникновением в жилище) и ч. 1 ст. 369 (предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. За содеянное ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.