На Сумщине спасатели вытащили из кювета грузовик (видео) 11 февраля в 12:24, в Службу спасения 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи вблизи г. Бурынь.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что водитель автомобиля Mercedes Sprinter, двигаясь из села Александровка в г. Бурынь, не справился с управлением и съехал в кювет. Поняв, что самостоятельно освободить бус не удастся, водитель сразу же позвонил в Службу спасения.

Спасатели с помощью автомобиля повышенной проходимости на шасси ЗИЛ-131 и буксировочного троса вытащили авто из снежного плена на дорогу, откуда водитель, поблагодарив, самостоятельно продолжил свой путь.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.