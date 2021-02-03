В Сумах полиция помогла разыскать и вернуть иностранцам забытую сумку Двое индусов, добравшись от Борисполя до Сум микроавтобусом, забыли в салоне на сиденье сумку с планшетным компьютером, деньгами в сумме 500 долларов США и документами одного из них.

Около двух часов ночи, к вахтеру одного из общежитий обратились двое иностранцев. Молодые люди вовсе не владели ни украинским, ни русским и даже на английском говорили плохо. Поэтому, чтобы понять разговор, женщина включила на телефоне функцию «переводчик», и с его помощью выяснила, что парни в маршрутке Киев - Сумы забыли сумку одного из них.

Вахтер сообщила о происшествии в полицию, и на помощь иностранцам прибыли работники Управления патрульной полиции и оперативники Сумского районного управления полиции.

Правоохранители быстро выяснили, что за автомобиль доставил иностранных студентов медицинского факультета Сумского госуниверситета в областной центр и разыскали его водителя. Тот, как оказалось, после совершения рейса и высадки последних пассажиров, поставил микроавтобус на стоянку, закрыл его на ключ и отправился домой отдыхать.

Когда же узнал от полиции о забытых чужих вещах в салоне, открыл дверь авто, и действительно на одном из сидений обнаружил сумку. Все вещи, деньги и документы были на месте. Найденную сумку возвращено владельцу, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.