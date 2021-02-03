На Сумщине ушла из жизни врач с 30-летним стажем 10 февраля, на 57-м году в Знобь-Новогородском ушла из жизни врач Шкреба Алла Николаевна.

Она с 1990 года работала участковым врачом-терапевтом, в 2012 году была исполняющим обязанности главного врача, с 2018 года работала семейным врачом Знобь-Новгородской амбулатории.

Отошла в вечность добрый и искренний человек, талантливый врач. В эти скорбные дни разделяем неописуемый печаль и тоску ее близким и родным. Светлый, добрый воспоминание об Алле Николаевну навсегда останется в сердцах тех, кто жил и работал рядом с ней.

Коллектив Зноб-Новгородского поселкового совета и коллеги КНП «Знобь-Новгородской АОПСМ» выражают сожаление по поводу невосполнимой утраты матери, дочери, родным и близким покойной, говорится в сообщении на сайте Знобь-Новогородской громады.

«Данкор» присоединяется к соболезнованиям.