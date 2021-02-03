За грабежи и вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность в Сумах дали 4 года 10 февраля за вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность (ч. 1 ст. 304 УК Украины) и неоднократные грабежи (ч.2 ст. 186 УК Украины) обвиняемому Х. назначено окончательное наказание в виде 4 лет 1 дня лишения свободы.

По материалам дела, мужчина в июне 2019 года предложил своему знакомому, которому в то время исполнилось всего 17 лет, ограбить незнакомого прохожего. Вместе они подошли к парню и, отведя его в сторону, нанесли несколько ударов по голове и туловищу. После чего разложенным ножом обвиняемый перерезал ремень сумки, висевшей через плечо у потерпевшего, и открыто похитил ее.

Кроме того, обвиняемый 9 и 13 апреля 2020 года ограбил на улицах города Сумы молодых девушек, отбирая их мобильные телефоны.

В судебном заседании обвиняемый вину признал.

При назначении обвиняемому наказания суд учел степень тяжести совершенных преступлений, а именно то, что обвиняемый совершил преступления средней тяжести, тяжких последствий от этого не наступило, он искренне раскаивается, активно способствовал раскрытию преступления, материальный ущерб потерпевшей стороне возмещен.

Суд также учел данные о личности обвиняемого, который ранее судимый и совершил преступление во время отбывания наказания с испытательным сроком, назначенное также за кражи и грабежи.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке, сообщает Заречный райсуд Сум.