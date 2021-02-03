Бывший начальник регионального отделения Фонда госимущества Сумщины задержан на взятке в 100 тыс. долларов Правоохранители задержали одного из заместителей директора «Украэроруха» и сообщили ему о подозрении в мошенничестве на сто тысяч долларов. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Как сообщили в пресс служба столичной прокуратуры, был задержан, и сообщено о подозрении одному из заместителей директора госпредприятия «Украэрорух», уличенного в законченном покушении на мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах.

Следователи установили, что в течение 2019 года подозреваемый, введя в заблуждение фермеров, обещал им содействие в получении разрешения на пользование земельными участками площадью 2000 га, расположенных на территории Полтавской области и принадлежащих одному из государственных предприятий, для обработки и высадки сельскохозяйственных культур.

В прокуратуре отметили, что за свои услуги мужчина, ранее работавший начальником регионального отделения Фонда государственного имущества по Полтавской и Сумской областях, потребовал от фермеров денежные средства в сумме 100 000 долларов США. При этом никаких возможностей выполнить обещания не имел, а свое содействие объяснял якобы имеющимися у него влиятельными связями по предыдущему месту работы.

«Задержали чиновника после передачи части оговоренной суммы, а именно 70 000 долларов США. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следственные действия продолжаются», - отметили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, пишет Суспільне.