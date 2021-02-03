На Сумщине прекращена деятельность антиукраинского интернет-агитатора

По данным следствия, подозреваемый в запрещенной на территории нашего государства социальной сети распространял контент, который согласно заключению специалистов, считается публичным призывом к свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, содержащие доказательства совершения им преступления.
Деятельность антиукраинского Интернет-агитатора прекращена сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.