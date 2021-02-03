Циклон Volker принесет на Сумщину резкие колебания температуры В результате перемещения атмосферных фронтов циклона Volker 12 февраля на Сумщине ожидаются сложные погодные условия и резкие колебания температуры воздуха.

Ночью ожидаются значительные осадки (снег с дождем), в южной половине области налипание мокрого снега, ожеледь, днем снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2 ..- 7 °С на юге области до + 3 °С, днем в результате вторжения арктического воздуха в тылу циклона снизится до -4 ..- 9 °С. 13 февраля: небольшой снег, местами метель, на дорогах голодежица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура снизится ночью до -12 ..- 17 °С, днем -10 ..- 15 °С. 14 февраля: без существенных осадков. на дорогах гололедица. ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью -15 ..- 20 °С, днем -10 ..- 15 °С.