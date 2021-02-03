На Сумщине прием документов от граждан для предоставления госпомощи проводят в громадах Как отметила во время брифинга заместитель директора Департамента социальной защиты Сумской облгосадминистрации Людмила Мусияка, с 1 января 2021 года во все нормативные документы о предоставлении государственной помощи, в том числе жилищных субсидий внесены изменения.

«Управления социальной защиты райгосадминистраций сейчас находятся в процессе реорганизации. И с 1 марта из 18 районных управлений у нас останется только 5 - в укрупненных районах (Сумском, Конотопском, Ахтырском, Роменском, Шосткинском). Однако и они не будут осуществлять прием граждан с документами непосредственно. Все обращения, заявления, декларации на все виды государственной помощи принимаются в территориальных громадах», - сообщила Людмила Мусияка.

Теперь, по ее словам, во всех громадах созданы структурные подразделения социальной защиты. Также документы принимают в ЦНПАУ, а в отдаленном от центра громады селе жителям следует обращаться в старостат.

В то же время города областного значения планируют работу в прежнем режиме, поэтому жители области могут обращаться в городские управления социальной защиты. Сегодня их режим работы по приему документов неизменный, лишь ограниченный условиями карантина.

Существует также возможность подать документы на назначение государственной помощи через специальные электронные сервисы. Поможет вам в этом Гид по государственным услуг на «Портале Дія» https://diia.gov.ua/news/de-znajti-informaciyu-pro-vsi-derzhavni-poslugi.