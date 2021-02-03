В Глухове осудили мужчину, который кухонным ножом разрезал щеку 6-летней девочки Глуховским горрайонным судом рассматривалось уголовное дело в отношении правонарушения против жизни и здоровья человека, а именно нанесение умышленного легкого телесного повреждения.

Из материалов дела известно, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения девочке, 2014 года рождения. В судебном зале обвиняемый пояснил, что знакомая пригласила его в дом своей матери. Выпив вместе примерно две бутылки самогона, он решился на противоправные действия в отношении ребенка. В это время 6-летняя девочка играла и бегала по дому, после чего «находясь напротив потерпевшей в непосредственной близости, удерживая в своей правой руке кухонный нож в положении» от большого пальца, нанес лезвием указанного ножа один удар сверху вниз по лицу потерпевшей, а именно по правой щеке», - говорится в материалах дела.

Преступные действия гостя были остановлены матерью и бабушкой девочки.

Обвиняемый рассказал, каким образом нанес ребенку повреждения ножом по лицу и продемонстрировал это. По какой причине и с какой целью это сделал, объяснить не смог.

В результате указанных преступных действий мучжина причинил ребенку телесное повреждение в виде резаной раны правой щеки, которое согласно заключению судебно-медицинской экспертизы квалифицируется как легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья.

В ходе следствия показания дала и старшая сестра потерпевшей, которая проживает отдельно. Она рассказала, что в тот день непосредственным очевидцем события не была, но после конфликта сразу забрала младшую сестру к себе. Напуганный ребенок признался, что в тот день в их доме кроме нее, мамы и бабушки, был дядя, они гуляли, мама захотела уйти, но он не пускал. Девочка цеплялась за маму, но он ее забрал и держал за горло ногой. В первые дни после этого события сестра жила у нее, была напугана, кричала по ночам. По ее мнению, у ребенка страх останется на всю жизнь.

Мать 6-летней девочки рассказала, что после распития алкоголя решила забрать ребенка и уйти домой. Когда начала собираться сказала об этом дочери. В это же время обвиняемый подошел к девочке и сказал: «Какая у тебя красивая дочь и провел рукой, в которой держал столовый нож, по правой щеке ребенка, после чего свидетель выхватила нож и схватила ребенка. Рядом была бабушка (мать свидетеля) и все видела, но никак не реагировала. Порез на щеке был примерно 4-5 см. Соседи вызвали «скорую», потому что у нее не было телефона».

Вина обвиняемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 125 УК Украины подтверждается другими доказательствами, предусмотренными ч. 2 ст. 84 УПК Украины, исследованы в судебном заседании.

Учитывая вышесказанное суд принял решение в отношении обвиняемого. Его признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.125КК Украины и назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы, пишет Глухов.инфо.