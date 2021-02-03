Посол Узбекистана подарил губернатору Сумщины халат Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома встретился с послом Республики Узбекистан.

Во время встречи Василий Хома и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Украине Алишер Курманов говорили об углублении сотрудничества между Сумской областью и Узбекистаном. Целью встречи стало расширение взаимовыгодных внешнеэкономических связей между нашей областью и Узбекистаном. Речь шла не только о развитии торговли и сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве, но и в сфере образования и науки, культуры и туризма. «Сумщина является первой областью, куда я осуществляю визит в Украину. Уверен, что наше сотрудничество будет эффективным, и подобные встречи будут проходить часто», - отметил Алишер Курманов. Василий Хома, в свою очередь, подчеркнул, что Сумская облгосадминистрация будет всячески способствовать, чтобы сотрудничество Сумщины с Республикой Узбекистан была успешным.