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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 13:44377

Мажоритарщики Сумской области: кто лучше выполняет обещания

Из шести депутатов-мажоритарщиков Сумской области самым ответственным на сегодняшний день является Игорь Молоток (группа «За майбутнє») – он выполнил 41% обещаний.

Об этом сообщает «Слово и дело».

За несколько депутатских каденций Молоток дал 81 обещание: выполнил – 33 (41%), провалил – 31, в процессе выполнения – 17. В этом созыве нардеп выполнил только одно обещание – снять депутатскую неприкосновенность.

Последнее невыполненное обязательство – поддерживать введение уголовной ответственности за незаконное обогащение (нардеп отсутствовал во время голосования за закон). В текущем созыве Молоток должен, в частности, выполнить программные обещания содействовать развитию дорожной инфраструктуры и промышленности, установить единую закупочную цену на молоко, поддерживать медицинскую реформу.

По 20% обещаний выполнили внефракционный нардеп Андрей Деркач и член фракции «Слуга народа» Николай Задорожный.

Деркач за несколько каденций дал 45 обещаний: выполнил – 9 (20%), провалил – 16, в процессе выполнения остается 20. В текущем созыве он только выполнил обещание внести в Раду постановление о создании ВСК по расследованию фактов международной коррупции должностных лиц.

Провалил депутат обещания зарегистрировать петицию по снижению тарифов на 25% и внести в парламент постановление о создании ВСК по вмешательству в выборы в США.

У Задорожного, по данным наших аналитиков, 30 обещаний: выполнил – 6 (20%), ни одного не провалил и 24 – в процессе реализации. Депутат, в частности, выполнил обещание добиться процедуры упрощения импичмента президента и проголосовать за поправку по делам Майдана.

Татьяна Рябуха, которая прошла в Раду от «Слуги народа», дала 40 обещаний: выполнила – 7 (18%), невыполненных нет, 33 – в процессе реализации. Она выполнила обещания добиваться перезагрузки прокуратуры, отменить депутатскую неприкосновенность.

Ее коллега по фракции Игорь Васильев, по данным «Слово и дело», дал 36 обещаний: выполнил – 5 (14%), проваленных нет, 31 – в процессе выполнения. Среди выполненных обещаний депутата – добиваться введения обязательной конфискации имущества коррупционеров, а также привлечения чиновников к ответственности за незаконное обогащение.

Пока меньше всех обещаний из мажоритарщиков Сумской области выполнил Максим Гузенко. Член фракции «Слуга народа» дал в общей сложности 35 обязательств: выполнил – 4 (11%), невыполненных нет, 31 – в процессе выполнения.

 

В Сумской области шесть депутатов-мажоритарщиков. Кто выполнил больше всех обещаний, разобралось Слово и дело.

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Сравнить политиков по уровню выполнения обещаний можно на сайте «Слово и дело» по ссылке. Достаточно просто ввести в поисковую строку фамилии нужных персон.

 
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