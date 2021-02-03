Голова Сумської ОДА пропонує мірятися прапорами на День Незалежності До 30-ї річниці незалежності України у Сумах планують встановити найбільший державний прапор.

Під час апаратної наради голова Сумської облдержадміністрації Василь Хома доручив відповідним структурним підрозділам опрацювати можливі шляхи реалізації проєкту щодо встановлення в області найбільшого прапора.

«Ми плануємо встановити найвищий і найбільший прапор України на Сумщині. Прапор – не просто головний символ держави. Сьогодні український прапор – оберег, символ свободи та наша гордість, – підкреслив голова обласної державної адміністрації Василь Хома. – Прапор – це історія народу».

За дорученням Василя Хоми було знайдено кілька варіантів розташування флагштоку в Сумах. Це має бути місце, де б прапор можна було побачити всім жителям та гостям обласного центру в будь-який час доби.

Сьогодні це місце пропонують визначити сумчанам. На сторінці Сумської облдержадміністрації у мережі Фейсбук проходить голосування. З двох запропонованих місць саме сумчани виберуть одне, де і розпочнеться спорудження флагштоку для найбільшого Державного прапора на Сумщині. Чи спитали дозволу у міської влади, не повідомляється.

Посилання на сторінку голосування: https://forms.gle/18oKqmuYVUscLHWeA.