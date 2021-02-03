В Сумах заводчане перекрыли дорогу Сегодня, 11 февраля, снова митинговали бывшие работники Сумского НПО.

Сначала они собрались под заводоуправлением на ул. Горького. Затем перекрыли дорогу, ходя по пешеходному переходу. Из-за этого движение перекрыто, в том числе для троллейбусов.