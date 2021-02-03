В сумской «Романтике» проведут чемпионат по спорту на пилоне На 12-13 июня запланирован чемпионат по спорту на пилоне и воздушной акробатике.

Он пройдет в МЦ «Романтика» в Сумах. Организаторы рассчитывают, что зрителей уже будут пускать, поэтому назначили цену за вход в 100 грн.