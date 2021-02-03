Сумчанин обокрал женщину, с которой познакомился в Интернете Сумские полицейские задержали мошенника, который обманул свою новую знакомую.

Правоохранители установили, что 27-летний сумчанин мошенническим путем завладел компьютерной техникой своей 31-летней знакомой.

Как стало известно работникам полиции, молодой человек познакомился с женщиной через Интернет? представившись фотографом из другого города. Позже он, якобы, приехал в Сумы и остался жить в квартире новой знакомой. Через несколько дней молодая женщина пожаловалась, что ее ноутбук плохо работает, на что мужчина предложил помощь. Таким образом он забрал компьютер и акустическую колонку после чего скрылся и больше не появлялся по месту жительства женщины.