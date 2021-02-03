В Ахтырке отправили под стражу наркодилера По ходатайству прокуратуры взят под стражу ахтырчанин, у которого изъято 23 свертка с наркотиками.

По ходатайству Ахтырской местной прокуратуры решением суда подозреваемому в незаконном обороте наркотических средств избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог.

Речь идет о 40-летнем мужчине, задержанном 7 февраля 2021 года в г. Ахтырка во время сбыта 15 г наркотического средства «каннабис». В то же время во время обыска по месту жительства мужчины обнаружено и изъято 23 подобные свертки, подготовленные для продажи.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.