Замглавы Ахтырского райсовета устроил драку в холле Тростянецкого горсовета (+видео) Сегодня, 11 февраля, в холле Тростянецкого городского совета произошло беспрецедентное событие - заместитель главы Ахтырской районного совета Валерий Партала нанес несколько ударов в лицо сотруднику общественного формирования «Січ», который осуществлял охрану порядка. Началась драка с применением слезоточивого газа.

Об этом сообщается на странице Тростянецкого горсовета в Фейсбуке.

«Началось все с того, что на сегодня было запланировано проведение сессии городского совета в закрытом режиме. Группа молодых людей, имеющих отношение к местной ячейке партии «Наш край», среди которых был и замглавы Ахтырского районного совета Валерий Партала, который и представляет именно эту политическую силу, пытались попасть в зал заседаний.

На входе сотрудники общественной охраны им объяснили, что сессия из-за карантина будет проводиться в закрытом режиме, а докладчики вопросов повестки дня ждут своей очереди к выступлению в коридоре. Лица, которых не пригласили, на заседание не допускаются.

Однако, чиновник даже слушать этого не хотел, пытался силой оттеснили охрану, спровоцировал скандал и крики, а потом начал бить в лицо охранника.

В ситуацию вмешались сотрудники полиции, повалили хулигана вниз и чуть успокоили.

Городской голова Тростянца Юрий Бова инициировал обращение в правоохранительные органы, чтобы дали правовую оценку действиям данного лица и привлекли к ответственности согласно действующему законодательству. Большинство депутатов поддержали такое решение.

Также, учитывая такую нестабильную ситуацию на входе в городской совет, в дни проведения сессионных заседаний, будет осуществляться пропускной режим по служебным удостоверениям и приглашениям, - говорится в сообщении.