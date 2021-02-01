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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 22:07395

Під Сумами відкрили музей «Верижиця»

Сьогодні, 10 лютого, у Верхній Сироватці створена музейна кімната «Верижиця».

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав сумський колекціонер і меценат Сергій Гуцан.

«Найдовший шлях починається з першого кроку... Сьогодні відбулася знакова подія! Силами ініціативної групи в селі Верхня Сироватка (Сумщина) створена музейна кімната "Верижиця"! Присвячений цей невеликий музей дивовижним ювелірним прикрасам 2-4 сторіччя (аж подих перехоплює від такої давнини!), які знаходять час від часу в цій місцевості.

Створення музейного простору на території ТГ - такого ще в моїй практиці не було! У кожної справи є початок і кінець... Відбувся цей "движ" завдяки енергії та напористості Романа Голуба - це початок! А що буде в кінці... ніхто  поки що не знає... Під цю подію Ірина Варламова презентувала новий напій з цикорію-"Vерижицю"! З дивовижним слоганом-"Напій твоєї історії"!», - написав він.

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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