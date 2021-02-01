Під Сумами відкрили музей «Верижиця» Сьогодні, 10 лютого, у Верхній Сироватці створена музейна кімната «Верижиця».

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав сумський колекціонер і меценат Сергій Гуцан.

«Найдовший шлях починається з першого кроку... Сьогодні відбулася знакова подія! Силами ініціативної групи в селі Верхня Сироватка (Сумщина) створена музейна кімната "Верижиця"! Присвячений цей невеликий музей дивовижним ювелірним прикрасам 2-4 сторіччя (аж подих перехоплює від такої давнини!), які знаходять час від часу в цій місцевості.

Створення музейного простору на території ТГ - такого ще в моїй практиці не було! У кожної справи є початок і кінець... Відбувся цей "движ" завдяки енергії та напористості Романа Голуба - це початок! А що буде в кінці... ніхто поки що не знає... Під цю подію Ірина Варламова презентувала новий напій з цикорію-"Vерижицю"! З дивовижним слоганом-"Напій твоєї історії"!», - написав він.