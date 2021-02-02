В «Романтике» пройдет чемпионат Сум по тхеквондо 13 февраля в МЦ «Романтика» пройдет Открытый чемпионат Сум по тхеквондо.

Начнутся соревнования с участием лучших бойцов города и не только в 9.00.

К сожалению, из-за карантина турнир пройдут без зрителей. Но будет организована трансляция.