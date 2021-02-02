Из-за недостатка судей в Сумском апелляционном суде не могут рассмотреть более 500 уголовных дел Более полутысячи апелляционных жалоб по уголовным делам не могут рассмотреть в Сумском апелляционном суде. Все потому, что в начале января 2021 года двое судей ушли в отставку.

В результате в уголовной палате осталось - два, а рассматривать такие дела имеют только тройки. А всего в суде вместо 25 судей есть только семь, пишет Суспільне.

«Дела переносятся, затягиваются, и сроки рассмотрения фактически нарушаются», - рассказывает адвокат Семен Стадник о ситуации, которая сейчас сложилась в этом суде. Говорит: имеет несколько уголовных дел, которые зависли.

Передать дело в другую область может только Верховный суд. А это, говорит адвокат, еще и усложняет доставку подсудимых в зал суда из СИЗО.

Такая ситуация сложилась с 5 февраля, потому что два судьи уголовной палаты ушли в отставку. Последним написал заявление заместитель главы суда Валерий Матус. И теперь в этой палате есть два судьи из трех необходимых для рассмотрения этого категорий дел. Сейчас 553 таких не рассматриваются.

«Обратились к государственной судебной администрации Украины с просьбой рассмотреть возможность командировки судей. Готовится обращение в Высший совет правосудия и Верховный суд по вопросам возможности привлечь судей гражданской палаты Сумского апелляционного суда к рассмотрению отдельных категорий дел. Однако конечно проблема является глобальной и решить ее можно только на государственном уровне», - говорит пресс-секретарь Сумского апелляционного суда Екатерина Спивак.

Такая ситуация в суде сложилась из-за того, что распущен предыдущий состав Высшей квалификационной комиссии. Она назначала судей к работе, рассказывает член совета отделения Ассоциации юристов Украины в Харьковской области Роман Чумак.

«Уже почти два года продолжается дискуссия по поводу того, каким образом это должно происходить, то есть, кто должен выбирать этих судей. Это с помощью международных экспертов должно быть или - только национальных», - говорит он.

Чумак считает, что «нет политической воли для решения этого вопроса».

«Президент предлагает провести общую судебную реформу, которая будет касаться не только отбора судей, а в целом судебной системы. Как судьи, так и обычные граждане устали от этих постоянных судебных реформ, то есть потребители устали, а только надо сделать просто: нужно разблокировать работу высшей квалификационной комиссии», - добавил он.

В Апелляционном суде по штатному расписанию должно работать 25 судей. Сейчас всего осталось - семь. Двое - в уголовной палате, пятеро - в гражданской. За прошлый год в суде здесь рассмотрели 9392 дела. Среднее количество рассмотренных дел и материалов на одного судью - 783, при том что определенная Советом судей норма - на уровне 183 дела в год.