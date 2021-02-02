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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:58386

Украине не хватило полсекунды до бронзы на чемпионате мира

Первая гонка Чемпионата мира по биатлону оказалась насколько долгожданной, настолько и захватывающей.

В смешанной эстафете все команды выставили свои сильнейшие составы, наглядно демонстрируя свои претензии на медали. И как же приятно, что украинская команда на протяжении всей гонки была в самой гуще событий на этом празднике жизни!

Перед стартом на стадионе сплошной стеной зарядил снег. И хотя к старту гонки его интенсивность снизилась, но, постоянно покрывая трассу, он предъявлял повышенные требования к подготовке лыж и создавал сложности при стрельбе, пишет biathlon.com.ua.

Уже на первом круге течение гонки стало «неспокойным»: в отличие от традиционного развития событий в гонках Кубка мира, группа лидеров взвинтила темп и уже к лежке образовался небольшой разрыв в несколько секунд. Правда, стрельба изрядно перекроила ситуацию в голове гонки, и после двух рубежей первого этапа первыми на дистанцию отправились Белорус Антон Смольский и француз Эмильен Жаклен!

Стартер наших северных соседей так и передал эстафету раньше всех, а вот Жаклен буквально за 30 метров до передачи упал на ровном месте, и в коридор для передачи пришел третьим, пропустив еще и норвежца Стурла Легрейда.

Артем Прима, занявший привычное для себя место стартера, проявил себя здорово! Даже после одного запасного патрона в лежке он оставался в первой шестерке команд. Небольшая заминка произошла в стойке, которую наш спортсмен отработал без промахов, но не очень быстро. Зато на последнем круге Прима взвинтил темп, показал второе время по чистой скорости на этом отрезке и пришел к финишу этапа пятым всего в 13-ти секундах после Смольского!

Дмитрий Пидручный, чье участие в гонке оставалось под небольшим вопросом вплоть до дня гонки, успешно продолжил начатое партнером по команде! Гнаться за вышедшим в лидеры Йоханнесом Бё было безрассудно, зато по дистанции Дима нашел очень приличного попутчика – Кантена Фийона Майе, и на стойку пришел вместе с французом на второй-третьей позиции.

Даже промахнувшись дважды в стойке, Пидручный вышел на последний круг четвертым и продолжил подтягивать команду! На заключительном отрезке Дима, как и Артем, отыграл позицию и мужскую часть микста наша команда закончила третьей, следом за Норвегией и Францией! Как минимум лидеров мужской сборной Юраю Санитре удалось подвести в оптимальных кондициях к старту чемпионата мира!

К неожиданностям первой половины гонки стоит отметить слабое выступление сборной Германии, которая усилиями Эрика Лессера и Арнда Пайффера оказалась 12-й с более чем полутораминутным отставанием от лидеров. Сюрприз со знаком плюс – Канада, в которой Кристиан и Скотт Гоу два этапа прошли в одно время с украинцами и своим девушкам передали эстафету четвертыми. А вот Беларусь после феерического начала откатилась далеко назад: Сергей Бочарников на втором этапе проиграл более двух минут Йоханнесу Бё и к окончанию своей части микста был 14-м.

Выпускница СумГУ Юлия Джима, для которой Поклюка – практически «домашний» стадион, где наша спортсменка провела львиную долю подготовки к сезону и новогодний тренировочный сбор, со старта ринулась в борьбу! Первый круг она прошла в одни ноги с самой Тирил Экхофф! На лежке, правда, произошла заминка – один промах, но созданный на трассе задел позволил Джиме остаться третьей.

А на стойке Джима сделал еще один шаг вверх! По дистанции второго круга она «тянула» на себе соперниц из Швеции, Австрии и RBU, но отстреляться чисто сумели только Юля и Дуня Здуч! Шведка Линн Перссон использовала один запасной патрон, представительница RBU и вовсе отправилась на круг штрафа! Более того – шедшая впереди француженка Анаис Шевалье-Буше также не избежала 150-ти штрафных метров, после чего украинка вышла на вторую позицию! Более того, на последнем круге украинка с легкостью оторвалась от соперницы из Австрии! Отпустив Тирил Экхофф на 40 секунд, Джима финишировала второй, создав задел в борьбе за серебро с Швецией и Австрией в 18 секунд! И вообще, свой этап Юля прошла быстрее всех соперниц, включая норвежку!!!

Елене Пидгрушной в борьбе за медали пришлось соперничать с лидерами сезона – шведкой Ханной Эберг и австрийкой Лизой Терезой Хаузер. Убежавшая вперед Марте Олсбю Ройселанд недостаточно много ошибалась, чтобы заставить сомневаться в золоте для норвежской сборной.

Украинка же повела гонку расчетливо: поддерживая умеренно-высокий темп на дистанции, Лена сделала акцент на стрельбу. На лежке ставка сработала – там Пидгрушной удалось остаться второй, радом с Хаузер, отцепив при этом промахнувшуюся Эберг. Ну а последняя стрельба микста и заключительный круг были просто переполнены адреналином борьбы!

Стрельба стоя у Пидгрушной не удалась – использовав все три запасных патрона, наш капитан отпустила за серебром австрийку. Более того, отработавшая словно пулемет шведка, также обошла Лену, причем на выходе со стадиона было целых пять секунд в пользу Эберг! А позади украинки в паре секунд была стремительная француженка Жюлья Симон!

Но уже с первых метров Лена включилась в погоню и к середине круга достала шведку! При этом Симон темп борьбы не выдержала и вынуждена была довольствоваться пятой позицией. А вот Пидгрушная и Эберг вели борьбу за бронзу до последних метров! Причем увлеклись настолько, что чуть не догнали Хаузер, отыграв у австрийки пятнадцать секунд! При этом Пидгрушная вновь показала лучшее время финишного круга!

Решающей стала заключительная стометровка, на которую шведка вышла чуть впереди. Сил уже было потрачено немало – и Леной, и Ханной и именно более выгодная позиция перед финишем сыграла в пользу Эберг. Украинке пришлось выбирать менее выгодный по траектории финишный коридор, и вот этих долей секунды не хватило Пидгрушной, чтобы принести нашей команде медаль уже в первой гонке чемпионата.

Очень обидно – когда до пьедестала почета не хватает вытянутой руки, причем для Лены история повторяется уже второй сезон подряд – после прошлогоднего спринта Антхольца. Но главный итог гонки – Украина на этом чемпионате будет боеспособна! Все четверо наших спортсменов, вышедших на старт в этой гонке, проявили себя очень здорово, соревнуясь на равных с лидерами мирового биатлона. Только вдумайтесь: по чистой скорости наша команда стала третьей, отстав от вторых в этом компоненте французов всего на пять секунд! А значит, в Словения Поклюке нас еще не один раз ожидает выплеск адреналина в борьбе наших спортсменов за медали чемпионата мира.

Ждем спринты – ближайший из них уже в пятницу, когда на старт выйдут мужчины.

Смешанная эстафета
1. Норвегия (0+11) 1:20:19,3
2. Австрия (0+2) +27,0
3. Швеция (0+8) +30,6
4. Украина Украина (0+8) +31,1
5. Франция (1+10) +46,2
6. Италия (0+6) +58,9

Спорт
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