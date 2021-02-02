У Сумах визначили проєкти з розвитку громадянського суспільства, які претендують на фінансову бюджетну підтримку

Такі результати конкурсу встановила минулого тижня конкурсна комісія.

Переможцями визначені проєкти, які посіли три перші місця у завтердженому рейтингу, з врахуванням обсягу фінансування на 2021 рік у сумі 100 тисяч гривень.

Це такі, як:

- «Руйнуємо гендерні стереотипи!» - популяризація гендерно збалансованого підходу в практику діяльності громадянського суспільства та представників місцевого самоврядування» (ГО «Сумське громадське коло») - 36230 грн. (75,12% від загальної вартості проєкту);

- «Протидія домашньому насильству через підвищення обізнаності населення та громадських активістів» (ГО «Калинове гроно») - 45570 грн. (67,44% від загальної вартості проєкту);

- «Створення онлайн-платформи/ресурсний центр «Марафон громадської участі» (ГО «Сумське громадське коло») - 18200 грн. (32,68% від загальної вартості проєкту).

Затвердити перелік проектів-переможців та обсяги їх бюджетного фінансування планується на найближчому засіданні виконавчого комітету.

Нагадаємо, це вже другий конкурс проєктів ІГС у сфері розвитку громадянського суспільства, який проводиться відповідно до міської програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2019-2021 роки.