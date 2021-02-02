В Сумской мэрии пугают горожан штрафами за неубранный снег Городские чиновники обращают внимание субъектов хозяйствования на соблюдение правил благоустройства в зимний период.

Управление «Инспекция по благоустройству» постоянно осуществляет контроль за состоянием благоустройства. В составе управления работают восемь инспекторов, которые по микрорайонам и улицам контролируют состояние соблюдения благоустройства ФЛП, руководителями учреждений, предприятий, организаций в формате рейдов, проверок, обследований территорий.

Начальник управления «Инспекция по благоустройству города Сумы» Руслан Голоперов отметил, что за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, а также правил благоустройства территорий населенных пунктов предусмотрена административная ответственность по статье 152 КУоАП и штрафные санкции для субъектов ' ведения предпринимательской деятельности в размере от 850 до 1700 гривен.

«В Сумах все субъекты хозяйствования знают пределы своих территорий и ознакомлены с тем, что их нужно содержать как в зимний, так и в летний период. В частности, уборка территории следует осуществить до 7:00 утра, летом - до 6:00, ведь об этом мы каждый раз информируем предпринимателей при рейдах. И всегда, в ходе секторальных проверок, наши специалисты обнаруживают и тех, кто недобросовестно относится к своим обязанностям. Так, по результатам 17 инспекций, 9 февраля, когда город накрыла февральская метель, было составлено пять протоколов и около десяти предписаний, обязательных к исполнению», - отметил начальник управления.

Обращений граждан по неочищенным подъездным путям, крылец и т.п. поступило за вторник, 9 февраля, - 19, - доложил начальник отдела «Служба 15-80» Валерий Марюхна. Все они были зафиксированы и срочно переданы в профильных структурных подразделения горсовета, коммунальные предприятия и жилищные организации с целью оперативного реагирования и решения. Будут ли штрафовать ЖЭКи и коммунальщиков, не сообщается.