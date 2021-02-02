На Сумщине прокуратура вернула учебному заведению 83 га земли стоимостью почти 15 млн грн

Прокуратурой установлено, что в 2020 году между учебным заведением и ООО заключены договоры на выращивание товарной сельскохозяйственной продукции. Однако заключенные договоры противоречит интересам государства, поскольку являются мнимыми и фактически скрывают договоры аренды земли. Более того, указанные земельные участки относятся учебному заведению на праве постоянного пользования, поэтому в соответствии с требованиями действующего законодательства, заведение лишено права распоряжаться ими.
В настоящее время производства по делам закрыты, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.